- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a criticat luni planurile primariei din Munchen de a ilumina in culorile curcubeului, drapelul simbol al comunitatii LGBT, stadionul Allianz Arena unde se va desfasura saptamana aceasta partida Germania-Ungaria din cadrul EURO 2020, oficialul ungar insistand…

- Premiera pe scena politica din Suedia, intr-o criza fara precedent: premierul suedez social-democrat Stefan Lofven a fost rasturnat de la putere, luni, in urma unei motiuni de cenzura. Premierul social democrat Stefan Lofven, aflat la putere din 2014, a pierdut increderea parlamentului prin adoptarea…

- Premierul social democrat Stefan Löfven, aflat la putere din 2014, a pierdut încrederea parlamentului prin adoptarea unei moțiunii de cenzura, o premiera istorica pentru Suedia, relateaza Reuters și Associated Press. Motiunea a fost introdusa saptamâna trecuta dupa ce micul…

- Partidul Democrații Suedezi a depus joi o moțiune de cenzura împotriva guvernului premierului Stefan Löfven care, daca va trece, ar putea duce la organizarea de alegeri anticipate, relateaza Reuters.Mutarea a venit dupa ce Partidul de stânga a anunțat joi ca își retrage…

- Guvernul de centru-stânga al Suediei a fost amenințat vineri cu demiterea dupa ce Partidul de Stânga a anunțat ca va depune o moțiune de cenzura împotriva sa din cauza propunerii de a elimina plafonarea chiriilor pentru noile locuințe rezidențiale, relateaza Reuters.Amenințarea…

- Ministrul german al familiei, Franziska Giffey, candidata Partidului Social Democrat (SPD) la primaria Berlinului, si-a anuntat miercuri demisia din functie, afirmand ca vrea sa puna capat controversei legate de acuzatiile de plagiat care au urmarit-o in ultimii trei ani, transmite Reuters. Franziska…

- Partidul antisistem bulgar 'Exista un Astfel de Popor' (ITN) a anuntat luni ca nu va incerca sa formeze un guvern, in pofida sprijinului electoral in crestere confirmat si in recentele alegeri legislative, ceea ce aduce Bulgaria mai aproape de convocarea de alegeri anticipate pentru vara acestui…

- Ministrul austriac al sanatatii, Rudolf Anschober, membru al partidului Verzilor, partener in cadrul coalitiei de guvernare din Austria, a anuntat marti ca demisioneaza, din cauza faptului ca este surmenat in contextul pandemiei de COVID-19, dupa ce acesta a detinut functia timp de 14 luni, iar sanatatea…