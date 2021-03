Stiri pe aceeasi tema

- Premierul slovac Igor Matovic si-a anuntat duminica intentia de a demisiona, dupa ce a fost criticat pentru modul de gestionare a crizei sanitare, relateaza AFP, Reuters si dpa. El a precizat insa ca doreste sa ramana in guvern ca ministru al finantelor. Citește și: JUSTICE LEAKS | Forumul…

- Presedinta Slovaciei, liberala Zuzana Caputova, i-a cerut marti premierului conservator Igor Matovic sa demisioneze pentru a pune capat crizei survenite in coalitia guvernamentala cvadripartita si a permite astfel formarea unui nou guvern, cu un nou prim-ministru, relateaza Reuters. In interiorul coalitiei…

- Presedinta slovaca Zuzana Caputova i-a cerut marti premierului Igor Matovic sa demisioneze, in vederea formarii unui nou Guvern, relateaza Reuters potrivit news.ro ”Este inevitabil ca premierul sa permita, prin demisia sa, incheierea unui acord intre partenerii coalitiei, in vederea unei reconstruiri…

- Premierul Slovaciei, Igor Matovic, a anunțat ca este „dispus sa demisioneze” in anumite condiții pentru a pune capat crizei politice din țara, provocata de decizia Guvernului de a cumpara vaccin rusesc Sputnik V, inainte ca acesta sa fie aprobat in Uniunea Europeana, relateaza Euronews.

- Criza guvernului cvadripartit din Slovacia s-a acutizat miercuri, odata cu demisia vicepremierului liberal Richard Sulik, aflat in conflict cu premierul conservator Igor Matovic pe tema gestionarii epidemiei COVID-19 si in special in privinta achizitiei vaccinului rusesc Sputnik V, decisa de seful…

- Presedintele Slovaciei, Zuzana Caputova, l-a suspendat din functie pe directorul serviciului de informatii . Decizia a fost luata dupa ce Vladimir Pcolinsky a fost retinut in cadrul unei investigatii de coruptie. Pcolinsky a fost numit in functie de premierul Igor Matovic, a carui campanie electorala…

- Matteo Renzi, care a declansat criza politica de la Roma dupa retragerea din coalitia de guvernare a micului sau partid, Italia Viva, ar vrea ca fostul sef al Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, sa devina noul premier italian, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Premierul italian Giuseppe Conte a anunțat ca marți iși va da demisia, dupa ce va avea o ședința de cabinet in cursul dimineții, potrivit Reuters citata de mediafax. Potrivit unui surse guvernamentale, citate de Reuters, premierul spera ca președintele Sergio Mattarella ii va da un nou mandat…