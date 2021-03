Criză politică în Slovacia: Premierul Matovic vrea să demisioneze, dar să rămână în guvern ca ministru al Finanţelor ​Premierul slovac Igor Matovic si-a anuntat duminica intentia de a demisiona, dupa ce a fost criticat pentru modul de gestionare a crizei sanitare, relateaza AFP, Reuters si dpa. El a precizat însa ca doreste sa ramâna în guvern ca ministru al Finantelor.

Matovic nu a spus când anume va demisiona, mentionând în schimb ca vrea sa fie înlocuit de actualul ministru al Finantelor, Eduard Heger. "Vom face schimb de posturi cu ministrul finantelor, Eduard Heger (...) E bun si putem avea încredere în el", a declarat Matovic.

