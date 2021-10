Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Iohannis pleaca in Egipt, in plina criza sanitara și politica. Motiv: aniversarea a 115 ani de relații diplomatice Presedintele Klaus Iohannis pleaca in Republica Araba Egipt, la invitatia omologului sau, Abdel Fattah El-Sisi, a informat Administratia Prezidentiala. Este vorba despre o…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, miercuri, o vizita de stat in Republica Araba Egipt, la invitatia omologului sau, Abdel Fattah El-Sisi, a informat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, vizita se desfasoara in cadrul dialogului bilateral foarte bun din ultimii ani, precum si…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut, sambata, un nou apel la vaccinare pe contul sau de Facebook. El a subliniat ca nu exista alta solutie pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Klaus Iohannis a scris despre situația critica din spitale și despre ajutorul primit de Romania de la țari din UE, iar la…

- Președintele Klaus Iohannis nu se grabește. Cheama partidele la consultari abia saptamana viitoare, deși, de la Palatul Cotroceni, a invocat crizele prin care trece Romania: criza sanitara, generata de valul 4 de infectari cu noul coronavirus, criza prețurilor la energie și iarna care se apropie. ”Trist,…

- Noul președinte al PNL, premierul Florin Cițu, a dat vina, luni, pe președinții celor doua camere ale Parlamentului, Ludovic Orban și Anca Dragu, pentru criza politica in care se afla Romania, condusa de un guvern minoritar. El a precizat ca, in cazul in care judecatorii Curții Constituționale a Romaniei…

- Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK Romania) a transmit ca actualele evoluții politice din Romania au dus la pierderea increderii companiilor germane in implementarea reformelor „Capacitatea de reforma și, prin urmare, configurarea condițiilor cadru ale viitoarelor politici economice in…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, vineri, ca va lua legatura cu liderii europeni pentru a-i informa legat de criza politica din Romania, despre faptul ca USR PLUS vrea sa faca o alianța cu AUR. ”Voi lua legatura cu liderii europeni in legatura cu ce se intampla in Romania, avem o alianța toxica cu un…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, vineri, ca va lua legatura cu liderii europeni pentru a-i informa legat de criza politica din Romania, despre faptul ca USR PLUS vrea sa faca o alianța cu AUR. ”Voi lua legatura cu liderii europeni in legatura cu ce se intampla in Romania, avem o alianța toxica cu un…