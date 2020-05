Criză politică în Polonia pe fondul pandemiei: Varianta alegerilor legislative anticipate, luată în calcul Polonia nu poate exclude varianta alegerilor legislative anticipate in cazul agravarii crizei politice generate de organizarea scrutinului prezidential programat in luna mai, a declarat miercuri Michal Dworczyk, seful de cabinet al premierului polonez, citat de Reuters. Senatul polonez a respins marti o propunere a guvernului privind desfasurarea scrutinului prezidential in 10 mai prin corespondenta din cauza pandemiei de COVID-19, ceea ce a constituit o lovitura data partidului conservator aflat la putere Lege si Justitie (PiS), dar o decizie pe larg anticipata. Ultimul cuvant asupra alegerilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A devenit dificil pentru Polonia sa organizeze alegerile prezidentiale la 10 mai, asa cum era programat, a declarat luni vicepremierul Jacek Sasin, acuzand opozitia ca a intarziat lucrarile asupra legislatiei care ar permite votul prin corespondenta in contextul epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters,…

- A devenit dificil pentru Polonia sa organizeze alegerile prezidentiale la 10 mai, asa cum era programat, a declarat luni vicepremierul Jacek Sasin, acuzand opozitia ca a intarziat lucrarile asupra legislatiei care ar permite votul prin corespondenta in contextul epidemiei de coronavirus, relateaza…

- Conservatorii aflati la putere in Polonia au depus miercuri un proiect de lege privind modificarea Constitutiei in vederea extinderii mandatului prezidential in contextul amenintarilor legate de coronavirus, relateaza Reuters.

- Partidul polonez Porozumienie (Acord), partener in coalitia guvernamentala condusa de Lege si Justitie (PiS), este impotriva desfasurarii alegerilor prezidentiale la 10 mai, a afirmat vineri liderul PiS, Jaroslaw Kaczynski, transmite Reuters. "Este adevarat, (liderul Porozumienie, Jaroslaw Gowin) spune…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit joi ca Polonia, Ungaria si Cehia si-au incalcat obligatiile care le revin potrivit dreptului european, prin faptul ca au refuzat sa primeasca refugiati in vederea unei usurari a situatiei Greciei si Italiei in criza migratiei din 2015, relateaza…

- Principala candidata a opozitiei la alegerile prezidentiale din Polonia, Malgorzata Kidawa-Blonska, a chemat duminica la boicotarea scrutinului prevazut pentru luna mai din cauza pandemiei COVID-19 si si-a suspendat total campania electorala, informeaza Reuters. Partidul nationalist de dreapta Lege…

- Parlamentul polonez a adoptat sambata o lege care permite batranilor si cetatenilor aflati in carantina din cauza coronavirusului sa voteze prin corespondenta la alegerile prezidentiale din mai, transmite Reuters. Reglementarea li se aplica si celor autoizolati. Guvernul de la Varsovia intentioneaza…

- Parlamentul polonez a adoptat sambata o lege care permite batranilor si cetatenilor aflati in carantina din cauza coronavirusului sa voteze prin corespondenta la alegerile prezidentiale din mai, transmite Reuters. Reglementarea li se aplica si celor autoizolati potrivit Agerpres. Guvernul de la Varsovia…