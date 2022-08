Criză politică în Muntenegru! A picat Guvernul, pentru a doua oară anul acesta Criza politica in Muntenegru. Guvernul a pierdut majoritatea care il sprijinea in Parlament, dupa o noua moțiune de cenzura. O motiune de cenzura adoptata sambata, 20 august, de parlamentul de la Podgorita a dus la pierdere majoritatii care sprijinea guvernul, deschizand calea unor noi tulburari politice in Muntenegru. Guvernul, rasturnat prin moțiune de cenzura Motiunea […] The post Criza politica in Muntenegru! A picat Guvernul, pentru a doua oara anul acesta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China trebuie sa convinga restul lumii ca nu este un „factor de instabilitate” si ca va actiona pasnic in stramtoarea Taiwan, a declarat ambasadorul SUA in China, Nicholas Burns, in primul sau interviu TV de cand a preluat postul la Beijing in urma cu sase luni, conform CNN. Fii la curent…

- O motiune de cenzura adoptata sambata de parlamentul de la Podgorita a dus la pierdere majoritatii care sprijinea guvernul, deschizand calea unor noi tulburari politice in Muntenegru, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Intr-un interviu telefonic acordat publicatiei POLITICO, ministrul de Externe al Italiei, Luigi Di Maio i-a acuzat pe criticii premierului Mario Draghi ca fac treaba presedintelui rus Vladimir Putin. Seful diplomatiei italiene a lansat un apel pentru ca partidele politice sa nu darame Guvernul in cadrul…

- Guvernul din Muntenegru este in criza, dupa ce Partidul Democrat al Socialistilor (PDS) al presedintelui Milo Djukanovic a afirmat ca-si retrage sprijinul pentru cabinetul premierului Dritan Abazovic, informeaza dpa. Prezidiul PDS s-a pronuntat in acest sens duminica, potrivit media locale. Fii…

- Guvernul de coalitie al premierului italian Mario Draghi a fost zguduit marti de noi tulburari dupa ce cel mai mare partid din parlament s-a divizat, iar ministrul de externe a initiat un grup separatist.

- Un complet de camera preliminara al instanței supreme a stabilit, marți, ca probele anchetatorilor DNA in dosarul mitei pentru moțiunea de cenzura privind guvernul Cițu in care au fost deferiți justiției deputatul PNL Cosmin Șansru și deputatul Nicolae Florin Bitea, sunt legal obținute și valide…

- Guvernul SUA a desfasurat un plan ca pentru razboi pentru a se lupta cu o penurie de lapte pentru bebelusi care se complica, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Guvernul a aprobat, luni, un proiect de hotarare privind reorganizarea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, document care prevede cresterea numarului de posturi de executie si de conducere, fiind infiintata si o directie generala privind implementarea Planului National de Redresare…