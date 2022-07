Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson demisioneaza, au relatat joi mai multe mijloace de informare in masa, inclusiv BBC, transmite Reuters. Premierul a acceptat sa demisioneze dupa un val de renuntari din cabinetul sau, intr-o convorbire cu liderul grupului deputatilor conservatori fara portofoliu Graham…

- Boris Johnson iși va da demisia din funcția de șef al Partidului Conservator, dar va ramane prim-ministru pana la toamna, scrie BBC . Premierul a acceptat sa demisioneze dupa un val de renuntari din cabinetul sau, intr-o convorbire cu liderul grupului deputatilor conservatori fara portofoliu Graham…

- Ministrul Finanțelor, Rishi Sunak și secretarul pentru Sanatate, Sajid Javid, au demisionat din guvernul Regatului Unit, intr-o lovitura dubla pentru Boris Johnson, care a starnit furia in Partidul sau Conservator.

- Keir Starmer, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, de opozitie, este anchetat de Comisarul parlamentar pentru standarde, Kathryn Stone, pentru posibile incalcari ale normelor privind veniturile si cadourile. O actualizare a site-ului parlamentului arata luni ca o investigatie a fost deschisa…

- Premierul britanic Boris Johnson va face obiectul unei motiuni de cenzura luni seara, dupa ce a fost atins pragul necesar de parlamentari conservatori, a anuntat luni Graham Brady, presedintele Comitetului 1922 al Partidului Conservator, structura responsabila pentru probleme de organizare interna,…

- Premierul britanic Boris Johnson se va confrunta luni seara cu un vot de incredere, dupa ce a fost atins pragul necesar de parlamentari din Partidul Conservator, aflat la guvernare, relateaza Reuters și Agerpres. Masura vine ca urmare a scandalului legat de participarea la petreceri in timpul lockdown-ului…

- O echipa de cercetatori condusa de oameni de stiinta de la John Innes Centre din Norwich a editat materialul genetic al rosiilor pentru a deveni o sursa robusta de vitamina D, care regleaza nutrienti cum ar fi calciul, esential pentru a mentine oasele, dintii si muschii sanatosi, informeaza Reuters.…

- Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, au revenit in Marea Britanie și au vizitat-o pe regina Elisabeta a II-a . Ducele și ducesa de Sussex s-au oprit la Windsor in drumul lor spre Haga, in Olanda, unde vor inaugura Jocurile Invictus pentru veterani. Informația a fost confirmata de un purtator de…