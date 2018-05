Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian desemnat, Giuseppe Conte, inca nu a reusit sa-si formeze guvernul sustinut de coalitia majoritara alcatuita din Miscarea 5 Stele (M5S - antisistem) si Liga (extrema dreapta), presedintele Sergio Mattarella refuzand numirea unui ministru de finante cunoscut pentru pozitiile sale…

- Guvernul german si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu declaratiile antieuropene facute de membri ai noii coalitii de guvernare din Italia, iar Federatia Industriilor de Germania (BDI) i-a cerut Romei sa respecte tratatele Uniunii Europene (UE) si regulile privind bugetul zonei euro, informeaza…

- Italia risca sa genereze in zona euro o criza similara cu cea produsa de Grecia in 2010 daca noul guvern populist se concentreaza doar pe cheltuieli, avertizeaza ministrul maltez al Finantelor, Edward Scicluna, citat de site-ul agentiei Reuters. "Daca problema se pune doar sa fie facute…

- Giuseppe Conte, un profesor de drept putin cunoscut si fara experienta politica semnificativa, a fost desemnat de presedintele Italiei pentru functia de prim-ministru. El va conduce guvernul format de partidul populist, Miscarea de 5 Stele, si cel de extrema-dreapta, Liga.

- Presedintele italian Sergio Mattarella l-a convocat miercuri pe avocatul si profesorul de drept Giuseppe Conte, propus de noua coalitie populista formata din Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga (extrema-dreapta) pentru functia de prim-ministru al Italiei, a anuntat presedintia italiana intr-un comunicat,…

- Avocatul si profesorul de drept Giuseppe Conte (54 de ani) este propunerea noii coalitii populiste formate din Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga (extrema-dreapta) pentru functia de prim-ministru al Italiei, a anuntat luni seara liderul M5S, Luigi Di Maio, relateaza AFP si DPA. Conte, necunoscut marelui…

- Pentru prima data in istoria postbelica, Italia ar putea sa organizeze alegeri generale de doua ori in acelasi an. Tara se afla in impas dupa alegerile generale din 4 martie, in urma carora au rezultat trei blocuri parlamentare minoritare, incapabile sa coopereze. 'In ceea ce ne priveste, noi putem…

- Peste 40 de milioane de cetateni italieni sunt chemati la urne duminica pentru desemnarea membrilor Senatului si Camerei Deputatilor, iar un rezultat neconcludent al scrutinului risca sa genereze o ampla criza politica in Italia.