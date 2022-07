Stiri pe aceeasi tema

- Europa se confrunta din nou cu spectrul unei crize a datoriilor, iar acum Italia este in centrul sau, la zece ani dupa ce Mario Draghi a promis ca va face „orice va fi nevoie” pentru a salva moneda euro. Insa s-ar putea ca premierul Italiei, fost președinte al Bancii Centrale Europene, sa nu mai poata…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca țara sa a simtit sprijinul a patru statele europene in acelasi timp, prin vizita liderilor acestora la Kiev. „A fost important pentru mine sa aud de la lideri un alt lucru fundamental – ei sunt de acord ca sfarsitul razboiului si pacea pentru Ucraina…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca Ucraina a simtit sprijinul a patru statele europene in acelasi timp, prin vizita liderilor acestora la Kiev. "A fost important pentru mine sa aud de la lideri un alt lucru fundamental - ei sunt de acord ca sfarsitul razboiului si pacea pentru Ucraina…

- Uniunea Europeana va mentine cat va fi necesar sustinerea pentru Ucraina in contextul razboiului cu Rusia si va contribui la reformarea si modernizarea tarii dupa incheierea conflictului, a declarat vineri Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, anunța mediafax. Fii la curent…

- Italia vrea ca UE sa le permita fermierilor sa-si vanda surplusul de electricitate generata pe terenurile lor, o masura ce ar ajuta la atenuarea crizei energetice cu care se confrunta intregul bloc, relateaza Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Italia si-a crescut importurile de titei rusesc in pofida eforturilor UE de a-si intrerupe legaturile cu energia ruseasca in urma razboiului din Ucraina, scrie Financial Times, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Inflatia din Polonia a accelerat la un maxim pe 24 de ani in conditiile in care razboiul din Ucraina exacerbeaza criza energetica din Europa, noteaza Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, l-a asigurat, miercuri, la Kiev pe presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, ca Uniunea Europeana va face "tot ce ii sta in puteri" pentru ca Ucraina sa castige razboiul declansat de Rusia si ca agresiunea rusa nu va reusi sa divizeze Europa, transmite…