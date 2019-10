Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la putere din 2006, socialistul Evo Morales a revendicat un nou mandat de presedinte al Boliviei inca din primul tur si ii acuza pe cei care il contesta in strada ca pregatesc o „lovitura de stat“.

- "Am castigat in primul tur", a declarat Evo Morales (stanga) in cadrul unei conferinte de presa in orasul La Paz, subliniind ca dupa numararea oficiala a 98% din buletinele de vot dintre el si rivalul sau este de 46,83% fata de 36,7%. "Nu e oficial, dar am castigat deja", a subliniat Morales,…

- Romanul care i-a convins pe germani sa-l aleaga primar a discutat despre reusita sa ca roman de pretutindeni cu ministrul Natalia-Elena Intotero Octavian Ursu a deschis usile administratiei publice din Gorlitz, devenind, in luna iunie, primul primar roman al orasului. Sustine ca in cazul lui nu exista…

- Iubitorii de lectura din Sectorul 1 și nu numai sunt așteptați in lumea magica a carților. Pentru ca au incredere in puterea lecturii, RE:START ROMANIA, impreuna cu Primaria Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 au “conspirat” sa scoata in calea bucureștenilor…

- Singura solutie democratica pentru iesirea din actuala criza politica o reprezinta alegerile anticipate, considera liderul Uniunii Salvati Romania, Dan Barna. "Singura solutie democratica pentru iesirea din actuala criza politica sunt alegerile anticipate. Presedintele Iohannis a dat trei…

- Evo Morales a povestit joi ca s-a ratacit aproape o ora in jungla in timp ce ii insotea pe pompierii care se luptau cu un incendiu de padure, informeaza AFP. "Am avut o mica aventura miercuri noaptea. Ne-am pierdut aproape o ora, dar cu ajutorul soldatilor, am putut gasi drumul pentru intoarcere", le-a…

- Gabriela Firea este convinsa ca premierul Viorica Dancila va reusi sa obtina sustinerea Guvernului in Parlament. Primarul General al Capitalei considera ca, in urma declaratiilor președintelui,...

- Kremlinul a apreciat drept 'justificata' marti fermitatea cu care fortele de ordine au dispersat manifestatiile care se desfasoara la Moscova de la mijlocul lunii iulie pentru a solicita alegeri libere - demonstratii marcate de numeroase arestari - respingand totodata orice fel de 'criza…