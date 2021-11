Criza politica a generat-o fosta alianța de dreapta, PNL – USR, a declarat președintele PSD, Marcel Ciolacu. Liderul PSD a facut aceasta declarație la sediul partidului, miercuri dimineața. Declarația lui Ciolacu vine la momentul in care PNL susține ca negociaza cu PSD pentru a susține viitorul guvern. Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD a elaborat o lista care cuprinde „o suta de prioritați” pentru cetațenii Romaniei. The post Criza politica a generat-o fosta alianța PNL – USR, susține PSD appeared first on Romania Libera .