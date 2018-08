DNA. Mai multi inculpati, trimisi in judecata pentru fraude cu fonduri europene. Ce spun procurorii

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Targu Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor, in legatura cu activitati coordonate… [citeste mai departe]