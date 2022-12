Criza personalului sanitar, o „bombă cu ceas” în Europa Hans Kluge, directorul pentru regiunea Europa a OMS, a numit „bomba cu ceas” actuala criza a personalului sanitar cu care se confrunta sistemele de sanatate ale țarilor europene. Oficialul OMS s-a referit la numeroasele greve ale lucratorilor sanitari in diverse tari, care indica problemele cu care se confrunta aceștia, in special suprasolicitarea la locul de munca. ”Orele lucrate peste program, remunerarea si sustinerea profesionala adesea inadecvate, criza grava de personal si ratele inalte de infectare si decese de COVID-19 in randul lucratorilor sanitari din prima linie, mai ales in primele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

