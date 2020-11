Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate de milion de romani ar putea ajunge someri, iar 300.000 de firme ar urma sa intre in insolventa sau faliment din cauza epidemiei de coronavirus. Aprecierea apare intr-o analiza a unei companii de consultanta, care atrage atentia ca modalitatea prin care firmele se pot salva este de a…

- Criza sanitara a afectat serios piata fortei de munca. Pentru mulți romani care au ramas someri sau care vor sa inceapa o alta meserie este o adevarata provocare sa gaseasca un loc de munca.

- Comisia Europeana a adoptat astazi un nou plan pe 10 ani , care cuprinde o propunere de recomandare a Consiliului , pentru a veni in sprijinul romilor din UE. Exista șapte domenii principale de interes: egalitatea, incluziunea, participarea, educația, ocuparea forței de munca, sanatatea și locuințele.07/10/2020…

- Mai mult de 14.000 de joburi noi au aparut pe piata muncii doar in prima jumatate a lunii septembrie, numarul fiind in crestere nu doar fata de fiecare luna din ultima jumatate de an, ci si in comparatie cu ianuarie, februarie si martie.

- Institutul de Economia Muncii, un institut privat de cercetare economica ce are sediul central in Germania, la Bonn, a analizat impactul pandemiei de coronavirus asupra pieței muncii. Conform IZA, dupa un 2019 in care nivelul de angajare a atins un varf in Germania, iar SUA a inregistrat cea mai mare…

- Joburile care pot fi desfașurate de acasa continua sa fie in topul preferințelor pentru angajații care cauta un loc de munca. Doar in august, candidații au facut aproape 100.000 de cautari pentru joburi in care activitatea de zi cu zi poate fi desfașurata de oriunde, relateaza Mediafax.Conform…

- Indeletnicirile de baza din viața satului tradițional romanesc se pastreaza și reprezinta deja o nișa importanta pentru absorbția forței de munca. Meșteșugarii au piața de desfacere asigurata daca se...

- Pandemia de COVID-19 a afectat grav piața muncii. Companiile s-au inchis și au avut loc concedieri masive. Aproximativ un milion de romani s-au trezit cu contractele de munca incetate peste noapte. Mai grav este faptul ca de la data de 1 iunie, statul nu mai acorda șomaj tehnic decat anumitor companii.