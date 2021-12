Criza NATO-Moscova. Turcia cere Rusiei să-și abandoneze pretențiile „unilaterale” Turcia a cerut luni, 27 decembrie, Rusiei sa renunțe la cererile sale „unilaterale” și sa adopte o abordare mai constructiva pentru a ieși din impasul cu puterile occidentale și cu NATO in privința Ucrainei. „Pentru ca o propunere sa fie acceptata, trebuie sa fie acceptabila de ambele parți”, a spus ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, […] The post Criza NATO-Moscova. Turcia cere Rusiei sa-și abandoneze pretențiile „unilaterale” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

