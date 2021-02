Stiri pe aceeasi tema

- ​Statele Unite au cerut eliberarea de catre armata din Myanmar a mai multor lideri politici arestati, inclusiv a sefei de facto a guvernului, Aung San Suu Kyi, si au amenintat ca vor reactiona în cazul unui raspuns negativ, informeaza AFP și Agerpres.'Statele Unite se opun oricarei încercari…

- Australia a cerut luni armatei din Myanmar sa o elibereze pe sefa guvernului de facto Aung San Suu Kyi si pe restul liderilor politici arestati, acuzand-i pe militari ca 'incearca din nou sa preia controlul' asupra tarii, informeaza AFP. "Facem apel la armata sa respecte statul…

- Statele Unite s-au declarat joi indignate de achitarea, pronuntata de Curtea Suprema din Pakistan, a extremistului Ahmed Omar Saeed Sheikh, suspectat de asasinarea in 2002 a jurnalistului american Daniel Pearl, informeaza AFP. "Facem apel la guvernul pakistanez sa examineze rapid optiunile…

- Ancheta OMS in China cu privire la originile pandemiei de coronavirus trebuie sa fie ''profunda si clara'', a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza AFP. ''Este imperativ sa ajungem la baza lucrurilor in aparitia pandemiei in China'',…

- Statele Unite se afla intr-o concurenta serioasa cu China, iar presedintele Joe Biden doreste sa abordeze relatiile cu Beijingul ”cu rabdare”, a declarat, luni, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, citata de Reuters. ”Incepem cu o abordare de rabdare in ceea ce priveste relatia noastra…

- Presedintele Joe Biden intentioneaza sa reinnoiasca luni restrictiile de calatorie in SUA pentru persoanele care nu au cetatenie americana si care s-au deplasat recent in Marea Britanie, Uniunea Europeana si Brazilia, potrivit Agerpres . Afla care sunt noile restricții de calatorie in SUA: Presedintele…

- Presedintele american Joe Biden va discuta vineri telefonic cu premierul canadian Justin Trudeau, acesta urmand sa fie primul sau dialog cu un lider strain in calitate de sef al statului, conform anuntului facut de purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza joi AFP preluat de agerpres.…