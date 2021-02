Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat in noaptea de sambata spre duminica "utilizarea fortei letale" in Myanmar, dupa ce sambata fortele de securitate au deschis focul asupra manifestantilor care protestau impotriva loviturii de stat militare provocand moartea a doua persoane, informeaza AFP.



"Condamn utilizarea violentei letale in Myanmar", a scris pe Twitter Antonio Guterres.

I condemn the use of deadly violence in Myanmar.



The use of lethal force, intimidation & harassment against peaceful demonstrators is unacceptable.



Everyone…