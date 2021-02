Stiri pe aceeasi tema

- Armata din Myanmar a declarat luni stare de urgenta pe o perioada de un an si a numit un general presedinte interimar dupa arestarea liderei de facto a guvernului, Aung San Suu Kyi, a presedintelui Win Myint, a altor oficiali din Liga Nationala pentru Democratie (LND), dar si din

- Statele Unite au cerut eliberarea de catre armata din Myanmar a mai multor lideri politici arestati, inclusiv a sefei de facto a guvernului, Aung San Suu Kyi, si au amenintat ca vor reactiona in cazul unui raspuns negativ, informeaza AFP. 'Statele Unite se opun oricarei incercari de modificare a…

- Australia a cerut luni armatei din Myanmar sa o elibereze pe sefa guvernului de facto Aung San Suu Kyi si pe restul liderilor politici arestati, acuzand-i pe militari ca 'incearca din nou sa preia controlul' asupra tarii, informeaza AFP. "Facem apel la armata sa respecte statul…

- Aung San Suu Kyi, șefa partidului Liga Naționala pentru Democrație (LND), aflat la guvernare in Myanmar, a fost arestata de armata impreuna cu alți oficiali ai acestui partid, in ceea ce pare a fi o noua preluare in forța a puterii de catre liderii militari, intr-o țara care mulți ani s-a aflat sub…

- Lidera de facto a guvernului din Myanmar, Aung San Suu Kyi, a fost arestata de fortele armate, a anuntat luni purtatorul de cuvant al partidului condus de aceasta, Liga Nationala pentru Democratie (LND), transmite AFP. "Am auzit ca este retinuta in Naypyidaw (capitala tarii), presupunem…

