In ultimii ani, perioada estivala a fost aproape sistematic marcata de surprize urate economice și financiare. Incapacitate de plata in Argentina in 2014, teama de o ieșire a Greciei din zona euro in 2015, referendumul pentru Brexit in 2016. Dupa acalmia din 2017, unda de șoc ar putea reveni pe piețe, de asta data din Turcia. Luni, 13 august, lira era la un nivel scazut istoric, aproape de 7 dolari, dupa ce scazuse cu pana la 18% in ședința de tranzacționare, vineri. De la inceputul anului, ea a pierdut 45% din valoarea sa fața de dolar, potrivit Rador, care citeaza Le Monde.