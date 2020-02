Stiri pe aceeasi tema

- ■ 19 consilieri locali au votat desprinderea Romanului de la ApaServ si trecerea la ApaVital Iasi ■ pina si Ionel Arsene, presedintele PSD Neamt, a cerut destituirea lui Vlad Angheluta de la sefia ApaServ ■ acest lucru s-a petrecut intr-o sedinta de CA ■ se pare ca noul director va fi Ioan Pacala ■…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat vineri ca lumea se confrunta cu lipsa echipamentelor individuale de protectie antigripala. Criza de echipamente vine in contextul in care China a anunțat, la inceputul lunii, ca are nevoie urgent de maști medicale și alte echipamente de protecție. Numarul…

- Un turist roman s-a bagat singur in carantina, dupa o excursie la Hong Kong, unde erau anuntate trei cazuri de imbolnavire cu coronavirus. Barbatul a fost surprins sa constate ca la principala poarta de acces spre Romania, aeroportul Otopeni, nu exista niciun control medical pentru pasagerii care vin…

- Riscul ca Romania sa sufere de pe urma unei crize globale este aproape de zero, pentru ca am construit un buget conservator, a anuntat marti ministrul Finantelor, Florin Citu."Riscul ca Romania sa sufere de pe urma unei crize globale este foarte foarte mic, aproape de zero. Am construit un…

- Criza energetica din Africa de Sud, principalul furnizor de rodiu la nivel mondial, a provocat o creștere „supersonica” a celui mai rar metal din lume. Rodiul este folosit pentru a reduce emisiile vehiculelor auto, astfel ca cererea la nivel mondial este uriașa, insa producția a scazut, scrie Mediafax.Producatorii…

- UPDATE ora 12:30 – Liderii Chinei i-au avertizat pe oficialii din subordine ca nu vor tolera nici o musamalizare in batalia pentru localizarea virusului respirator care a afectat deja aproape 300 de oameni. Sase persoane au decedat. Criza survine intr-un moment cand sute de mii de oameni calatoreasc…

