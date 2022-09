Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de anul acesta a evenimentului East European Comic Con de la București a gazduit un invitat special, primul NFT adus la viața de catre startup-ul romanesc de inteligența artificiala Humans.ai. Evenimentul a reprezentat o premiera la nivel mondial pentru pasionații de criptomonede și NFT-uri,…

- In mijlocul unei crize alimentare mondiale, in care preturile au atins valori record, Uniunea Europeana incearca sa impiedice aparitia unor probleme in aprovizionarea cu alimente. In timp ce UE incearca sa contracareze aceasta problema, multe tari din Europa se confrunta cu cresterea preturilor. Raspunsul…

- Pe masura ce criza globala a prețurilor și a accesului la alimente devine din ce in ce mai amenințatoare, mai multe analize incearca sa explice aceasta problema ca o consecința a razboiului din Ucraina. Este aceasta intr-adevar singura explicație pentru aceasta criza? Prețul painii crește vizibil. Alte…

- Cel mai bun utilizator Microsoft Word 2019 din lume este un elev din Romania. Gabriel Stanciu, de la Colegiul National ”Ion Luca Caragiale” din Ploiești, a fost desemnat campion mondial absolut la categoria Microsoft Word 2019 in cadrul Campionatului Mondial Microsoft Office Specialist 2022, singura…

- Intr-un comunicat, președinția italiana a anunțat joi seara ca președintele Sergio Mattarella a refuzat demisia primului ministru Mario Draghi. Acesta iși anunțase in cursul aceleiași zile intenția de a-și prezenta demisia dupa ce formațiunea politica M5S (Mișcarea 5 Stele), membra a coaliției guvernamentale…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a pierdut miercuri, 22 iunie, votul asupra moțiunii de cenzura prezentata de opoziție contra guvernului sau. Criza din Ucraina, dependența de gazele naturale ruse și probleme legate de largirea Uniunii Europene in Balcanii de vest au influențat in mod cert votul din parlamentul…

- Rusia pune lumea in pericolul foametei, prin blocarea exporturilor de cereale din Ucraina si prin restrictiile asupra propriilor exporturi, a acuzat sambata seful diplomatiei europene, Josep Borrell. Amenintarile la adresa securitatii alimentare si „batalia naratiunilor” cu Rusia cu privire la realitatea…