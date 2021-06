Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Statelor Unite Kamala Harris va merge, vineri, la granita cu Mexicul, oprindu-se si in El Paso, Texas, impreuna cu ministrul mexican de Interne, Alejandro Mayorkas, a declarat o sursa citata de Reuters. Harris face eforturi in cadrul administratiei presedintelui Joe Biden…

- Dupa ce administrația Trump a avut o atitudine dura fața de migrația de la frontiera cu Mexicul, noul președinte democrat Joe Biden a relaxat politica de intrare pe teritoriul țarii, ceea ce a agravat problema,...

- Fostul presedinte american Donald Trump se va deplasa la 30 iunie in Texas pentru a vizita zona de frontiera cu Mexicul, unde sute de mii de migranti intra ilegal de la multe luni pentru a cere azil in SUA, relateaza AFP. "Am acceptat invitatia guvernatorului din Texas, Greg Abbott, de…

- Fostul presedinte american Donald Trump se va deplasa la 30 iunie in Texas pentru a vizita zona de frontiera cu Mexicul, unde sute de mii de migranti intra ilegal de la multe luni pentru a cere azil in SUA, relateaza AFP. "Am acceptat invitatia guvernatorului din Texas, Greg Abbott, de a-l…

- Mai mulți cetațeni romani incearca sa intre pe teritoriul Statelor Unite pe la granita cu Mexicul, odata cu valurile de solicitanti de azil din Nicaragua si Honduras, relateaza Digi24 , care citeaza Reuters și The Mirror . Zeci de imigranți, despre care Reuters spune ca vin din Romania, Armenia și America…

- Vicepresedinta SUA, Kamala Harris, a promis o abordare "umana" in criza migratiei, intr-o intalnire virtuala, luni, cu presedintele Guatemalei, Alejandro Giammattei, relateaza dpa si Reuters. "Statele Unite intentioneaza sa creasca ajutorul pentru regiune si sa incurajeze cooperarea pentru a gestiona…

- Vicepresedinta SUA, Kamala Harris, a promis o abordare "umana" in criza migratiei, intr-o intalnire virtuala, luni, cu presedintele Guatemalei, Alejandro Giammattei, relateaza dpa si Reuters, potrivit Agerpres. "Statele Unite intentioneaza sa creasca ajutorul pentru regiune si sa incurajeze cooperarea…

- Donald Trump și-a criticat mult timp succesorul democrat și și-a reiterat sâmbata seara acuzațiile de frauda electorala în timp ce ținea un toast la o nunta de la clubul sau din Mar-a-Lago, Florida, potrivit unui videoclip publicat de site-ul american TMZ."Nu merge la granița,…