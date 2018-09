Criza migraţiei, Venezuela: Statele Americii Latine, ofertă către Maduro Unsprezece tari din America Latina cer guvernului condus de Nicolas Maduro sa accepte ajutorul umanitar pentru a atenua criza migratiei care a dus la un exod masiv al venezuelenilor, potrivit unei declaratii semnate marti la Quito, transmite AFP. Reprezentantii acestor state, reuniti timp de doua zile in Ecuador, 'au lansat un apel pentru deschiderea unui mecanism de asistenta umanitara cu scopul de a atenua criza', conform textului, care nu a fost semnat de Bolivia, aliata a lui Maduro. Republica Dominicana, reprezentata doar de un consilier al ambasadei, urma sa semneze documentul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultima seara, duminica, 26 august, orchestra, dirijata de Ramiro Arista din Argentina, a continuat periplul muzical, de data acesta pe circuitul muzicii latino, poposind in Brazilia, Mexic, Spania, Portugalia, Peru, Columbia, Argentina, Uruguay. Articolul Muzica latino in Piața Tricolorului apare…

- Cifrele Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018. Record de autogoluri. Care jucator a alergat cel mai mult. Croatul Ivan Perisic este jucatorul care a alergat cel mai mult la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, cu 72,5 km, un record de 12 autogoluri sau 135 de ani, varsta combinata a antrenorilor…

- Editia 2018 a Cupei Mondiale de fotbal, gazduita de Rusia, a stabilit un nou record al competitiei in privinta numarului de meciuri care s-au incheiat la loviturile de departajare in faza optimilor de finala, trei la numar. In cele trei situatii, Rusia a invins Spania (4-3 la penalty-uri, 1-1 dupa…

- Echipele de start:The teams are in for #SWESUI! #WorldCup pic.twitter.com/jx0DR3xlZy— FIFA World Cup \uD83C\uDFC6 (@FIFAWorldCup) 3 iulie 2018 De știut despre cele doua formații:De remarcat faptul ca ambele echipe au ajuns la CM din Rusia dupa ce au trecut printr-un baraj de calificare.…

- Tunisia și Anglia se intalnesc in al doilea meci din cadrul Grupei G de la Campionatul Mondial din Rusia, de la ora 21:00. Partida e in direct la TVR 1 și liveTEXT pe GSP.ro. Englezii sunt clar favoriți in fața Tunisiei, insa trebuie amintit ca la acest turneu final au avut deja loc mai multe surprize:…

- PROGRAMUL MECIURILOR CM 2018. Tot duminica va juca si Brazilia, echipa cu cele mai multe titluri mondiale in palmares (cinci), impotriva Elvetiei, in Grupa E. Programul meciurilor de duminica 17 iunie 15,00 (ora Romaniei) Costa Rica - Serbia, la Samara (Samara Arena), in Grupa E;…

- Astazi dupa-amiaza incepe a 21-a editie a Cupei Mondiale de fotbal, gazduita de Rusia pana pe 15 iulie, pe 12 stadioane din 11 orase. Turneul final este deschis propriu-zis la ora 18, de meciul dintre echipa țarii gazda, Rusia, si Arabia Saudita, din Grupa A, pe stadionul Lujniki din Moscova. Participa…

- Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia începe joi, 14 iunie, cu meciul de deschidere dintre Rusia și Arabia Saudita (ora 18:00), și se se termina pe 15 iulie, cu marea finala.Iata care este programul complect al Campionatului Mondial de Fotbal Rusia 2018: Grupa…