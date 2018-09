Stiri pe aceeasi tema

- Venezuela, candva cea mai bogata tara din America Latina gratie rezervelor semnificative de petrol, se confrunta de cativa ani cu o criza economica foarte grava. Populatia e nevoita sa indure hiperinflatie, penurie de alimente si saracie lucie pentru majoritatea locuitorilor. In plus, infractiunile…

- Natiunile Unite au cerut joi tarilor latino-americane sa continue sa primeasca refugiati venezueleni, denuntand noile cerinte la frontiera impuse de Ecuador si Peru, informeaza France Presse. Intr-un comunicat comun, Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati (UNHCR), Filippo Grandi, si directorul…

- Accidentul s-a soldat cu zeci de morti si de raniti. Zeci de morti dupa ce un un autocar s-a rasturnat in Ecuador. Cel putin 24 de persoane au murit, iar alte 19 au fost ranite dupa ce un autocar a intrat in coliziune cu un alt vehicul in Ecuador, anunta autoritatile locale, citate de site-ul agentiei…

- Cetațenii Venezuelei parasesc masiv țara aflata intr-o criza economica severa. Peste 5.000 de oameni ajung peste granițe zilnic, aceasta cea mai mare migrație din America Latina in ultimelele decenii. Oamenii ajung sa lucreze peste hotare ilegal și se prorstitueaza, arata Washington Post . Meseriașii…

- Inflația in Venezuela in acest an va atinge recordul negativ reușit doar de Republica de la Weimar in anii ’20 și de Zimbabwe in urma cu zece ani, in condițiile in care guvernul continua sa inunde piața cu bani, ca raspuns la criza economica, avertizeaza FMI, potrivit Financial Times. Potrivit…

- Venezuela l-a acuzat vineri pe presedintele ecuadorian Lenin Moreno de atingere adusa suveranitatii sale prin declaratii facute in timpul unei vizite a vicepresedintelui american Mike Pence, informeaza sambata AFP, potrivit Agerpres. O nota de protest a fost remisa insarcinatului cu afaceri…

- Presedintele american Donald Trump si-a intrebat consilierii pe politica externa, in august 2017, despre posibilitatea invadarii Venezuelei, in timpul unei intalniri despre sanctiuni diplomatice pe care SUA urma sa le impuna guvernului autoritar de la Caracas, conform unui oficial al administratiei…