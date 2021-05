Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Navala Romana Comunicat privind operatiunile de cautare si salvare a pescadorului "Sea Shark 1".In data de 17 Mai 2021, la ora 08:20, Centrul Maritim de Cautare si Salvare de Vieti Omenesti pe Mare MRCC din cadrul Autoritatii Navale Romane a fost informat de catre Inspectoratul pentru Situatii…

- "Evolutiile de la frontiera de vest a Romaniei au inregistrat cresteri in ultima perioada, dar situatia este gestionata eficient de catre institutiile abilitate si aici ma refer la structurile MAI. (...) Numarul mare de migranti in judetele din vestul tarii reprezinta o realitate a ultimilor ani. De…

- Cel putin 17 migranti africani care incercau sa traverseze Mediterana din Libia catre Italia s-au inecat in largul Tunisului, a anuntat joi crucea rosie internationala, potrivit www.usnews.com Garda de coasta tunisiana a salvat doua femei nigeriene in apele in largul prasului Zarzis, a declarat un oficial…

- Cel puțin zece cadavre au fost reperate, joi, in largul coastelor Libiei in apropierea unei barci gonflabile rasturnate care transmisese semnale ca se afla in primejdie, de catre nava Ocean Viking al a ONG-ului SOS Mediterana cu sediul la Marsilia, informeaza DPA, citata de Agerpres . Ambarcațiunea…

- Criza alimentara care era ”așteptata” in 10-15 ani, LOVEȘTE mai devreme. Pentru romani nu se anunța vremuri foarte bune Prețurile alimentelor au ajuns, in martie, la cel mai inalt nivel dupa luna iunie 2014. Calculele au fost facute de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și se bazeaza pe…

- Diplomatul suedez Christian Danielsson a primit luni din partea Uniunii Europene insarcinarea de a media intre autoritatile si opozitia din Georgia pentru a dezamorsa criza politica din aceasta tara, transmite AFP preluat de agerpres. Inalt functionar european specializat in negocieri privind Vecinatatea…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a condamnat cu fermitate represiunea mortala la care au recurs militarii la putere in protestele din Myanmar si care s-au soldat cu cel putin sase morti duminica. „Condamnam cu tarie reprimarea violenta a protestelor din Myanmar si facem apel la armata sa inceteze…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a condamnat cu fermitate represiunea mortala la care au recurs militarii la putere in protestele din Myanmar si care s-au soldat cu cel putin sase morti duminica, relateaza AFP. "Condamnam cu tarie reprimarea violenta a protestelor din Myanmar si facem…