Criza migraţiei: Bosnia refuză să devină santinela Europei Bosnia refuza sa devina santinela Uniunii Europene (UE), care isi inchide frontierele in fata miilor de migranti blocati pe teritoriul ei, iar ministrul securitatii din aceasta tara saraca si fragila, Dragan Mektic, isi ascunde cu greu iritarea in fata Bruxellesului, relateaza luni AFP. "Nu putem transforma Bosnia in 'hotspot'. Putem fi doar teritoriu de tranzit", a avertizat el in timpul unei vizite intreprinse saptamana trecuta la Bihac (vest). Majoritatea migrantilor blocati in Bosnia se afla in aceasta localitate cu 65.000 de locuitori, in apropiere de Croatia, tara membra a UE. Recent,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat joi ca ”destinul” Europei este in joc in problema migratiei, inaintea unui summit UE pe aceasta tema care se anunta foarte dificil, relateaza AFP. ”Europa infrunta multe provocari, dar cea legata de problema migratiei ar putea sa decida destinul Uniunii Europene”,…

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat joi ca insusi "destinul" Europei este in joc in chestiunea migratiei, inaintea summitului UE asupra acestui subiect, un summit care se anunta foarte dificil. "Europa se confrunta cu multe provocari dar cea legata de chestiunea migratiei ar putea decide destinul…

- Criza in domeniul migratiei pune in pericol insasi supravietuirea Uniunii Europene, considera presedintele Parlamentului European, italianul Antonio Tajani, in contextul in care numeroase state europene se confrunta cu problema primirii de migranti, informeaza AFP. ''Migratia pune…

- O criza in Italia este cel mai de temut scenariu in privinta viitorului Europei. Politicienii si economistii tin pumnii la unison din 2012 incoace: «Doamne, fa in asa fel ca investitorii sa nu paraseasca Italia.» De ce? In special pentru ca Grecia, care reprezenta mai putin de 2% din PIB-ul zonei euro,…

- Austria si tari din sud-estul Europei poarta consultari pentru a bloca migratia aflata in crestere pe ruta balcanica, a declarat miercuri ministrul austriac de interne Herbert Kickl, informeaza dpa. Kickl a precizat ca, in urma discutiilor telefonice purtate cu omologii sai din Albania,…

- BUCURESTI, 15 mai — Sputnik, Doina Crainic. În iulie, guvernul britanic intenționeaza sa gazduiasca o întrunire a reprezentantilor tarilor candidate la UE din Balcanii de Vest, printre care Serbia și Albania, la care se va discuta despre modul în care aderarea la bloc…

- Un nou pachet de 10 televiziuni va fi disponibil in toate tarile Europei, in urma unui contract de distributie semnat intre Telekom Serbia si SES Video, informeaza news.ro.Aceste televiziuni vor fi transmise cu ajutorul capacitatii satelitare de la pozitia 23,5 grade est. Prin intelegerea…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a transmis luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca sustine initiativa Uniunii Europene a Artizanatului si a Intreprinderilor Mici si Mijlocii (UEAPME) de a pune bazele unui cadru financiar multi-anual pentru…