Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a afirmat luni la radio Kossuth ca Uniunea Europeana trebuie sa-si schimbe politica referitoare la migratie, transmite agentia MTI, potrivit Agerpres. Comentand recentele declaratii ale liderului Partidului Social-Democrat din Germania (SPD), Andrea…

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a criticat dur deciziile SUA de a impune tarife vamale si sanctiuni, apreciind ca astfel de masuri distrug locurile de munca si cresterea economiei, iar Europa nu se va supune presiunilor Washingtonului privind Iranul, transmite Reuters. Tarifele vamale…

- Organizatia pentru drepturile omului Amnesty International a acuzat tarile din Uniunea Europeana pentru numarul mare de migranti morti in Marea Mediterana pana in aceasta vara, relateaza miercuri agentia DPA. Sprijinul UE pentru paza de coasta libiana in prevenirea plecarilor de migranti…

- Referindu-se la faptul ca democrații se opun in Congres aprobarii unui buget de 25 de miliarde de dolari pentru construcția celebrului zid care sa blocheze migrația ilegala intre Mexic și SUA, președintele Trump a lansat o bomba nu numai mediatica cat și politica. 'Daca nu primesc banii pentru acel…

- Singura solutie la criza migratiei in Europa este returnarea catre Libia a tuturor migrantilor plecati din aceasta tara si salvati in Marea Mediterana, a declarat luni ministrul de interne italian Matteo Salvini, transmite dpa. ''Obiectivul este acela de a schimba regulile si a…

- Liderii din Uniunea Europeana se reunesc joi intr-un summit la Bruxelles, sub presiunea de a arata progrese in dezbaterea de durata din blocul comunitar asupra migratiei, in contextul in care schimbarile politice din Germania si Italia au readus subiectul in actualitate, scrie

- CHIȘINAU, 21 iunie — Sputnik. Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, a anunțat convocarea de urgența la Bruxelles a unei ședințe extinse a liderilor țarilor Uniunii Europene, în problema imigrației ilegale. El a informat despre asta pe pagina sa Twitter. I am convening…