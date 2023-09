Criza migranților va zgudui politica europeană până la temelii! Cand sute de migranți, in majoritate africani, au evadat saptamana trecuta din centrul de transfer din Porto Empedocle, Sicilia, și au inceput sa cutreiere magazinele orașului cerșind mancare, primarul a intrat pe rețelele de socializare pentru a da explicații. Erau 2.000 de migranți inghesuiți intr-o facilitate destinata pentru 250 de persoane, le-a spus el localnicilor […] The post Criza migranților va zgudui politica europeana pana la temelii! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cand sute de migranți, in majoritate africani, au evadat din centrul de transfer din Porto Empedocle, Sicilia, la sfarșitul saptamanii trecute, și au inceput sa cutreiere brutariile și magazinele din oraș cerșind mancare, primarul a intrat pe rețelele de socializare pentru a da

- Imigratia ilegala are nevoie de un "raspuns european", a declarat duminica presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe Lampedusa, unde s-a intalnit cu sefa guvernului italian, Giorgia Meloni, care a afirmat la randul sau ca "viitorul Europei se joaca"

- Din 2020 pana la inceputul sezonului estival 2023, numarul cetațenilor straini din afara UE care au primit drept de ședere in Romania a crescut cu peste 55%, arata informațiile furnizate de Inspectoratul General de Imigrație pentru G4Media. In aceeași perioada analizata, numarul celor care au venit…

- Primul ministru al Poloniei, Mateusz Morawiecki, a anunțat duminica organizarea unui referendum privind viitoarele reforme ale Uniunii Europene in materie de imigrare. Intrebarea ce va fi pusa la referendum este daca alegatorul polonez susține sau nu ”admiterea de mii de imigranți ilegali proveniți…

- Ministrul liberal al Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri, la Arad, ca PNL nu va face parte din "niciun fel de criza politica sau guvernamentala" si ca respinge orice fel de declaratie cu referire la o eventuala iesire de la guvernare.„Romania are nevoie de stabilitate pentru atingerea obiectivelor…

- Primul ministru roman Marcel Ciolacu a precizat ca nu doreste sa intre in conflicte, intrucat datoria de a conduce este mai importanta decat sustinerea unor opinii politice. Liderul PSD a mentionat acest lucru dupa ce politicienii celor doua partide din coalitie au trecut la un schimb de mesaje in care…

- Nu se intampla in fiecare zi ca o pereche de ochelari de soare sa iți intoarca viața pe dos. Dar asta s-a intamplat cu Bjørnar Moxnes, liderul unui partid de stanga din Norvegia care a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce fura o pereche de ochelari de soare de lux din aeroportul din…

- In Europa, criza migrației atinge punctul ireversibil. Are loc erodarea abila și artificiala a identitații europene. In mediul emigranților, teroarea ajunge la apogeu. Recent, in Germania un imigrant eritrean a fost condamnat la pușcarie pe viața pentru ca a atacat cu un cuțit adolescentele care mergeau…