Criza migranților: Italia investighează moartea unui adolescent din Coasta de Fildeș, ținut în carantină pe o navă de croazieră Tanarul de 15 ani din Coasta de Fildeș a murit intr-un spital dupa ce a fost evacuat de pe una dintre navele de croaziera unde autoritațile italiene pastreaza migranții ca parte a eforturilor de limitare a raspandirii Covid-19, scrie presa internaționala. Provocarile crizei migranților europeni și modul in care aceasta este agravata de coronavirus ies […] The post Criza migranților: Italia investigheaza moartea unui adolescent din Coasta de Fildeș, ținut in carantina pe o nava de croaziera appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

