- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a subliniat miercuri ca o solutionare a crizei migratiei implica o sustinere europeana a Ankarei in Siria, in contextul in care noi ciocniri au izbucnit intre refugiati si politisti la frontiera greaca, relateaza AFP.Potrivit autoritatilor turce, un migrant…

- Situație critica la granița dintre Turcia și Uniunea Europeana. Dupa ce Ankara a decis sa le permita migranților sa plece inspre Europa, zeci de mii de persoane, in special din Siria, se afla la frontierele Turciei cu Grecia și Bulgaria. In plina stare de alerta din pricina coronavirusului, miile de…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a calificat marti drept un ''atac impotriva Uniunii Europene si Greciei'' decizia Turciei de a-si deschide frontierele cu Europa pentru refugiatii aflati pe teritoriul turc, transmite agentia France Presse, citata de Agerpres.''Este un atac al Turciei contra Uniunii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat luni autoritatile grecesti ca au ucis doi migranti care incercau sa treaca frontiera intre Turcia si Grecia unde sunt masate mai multe mii de persoane care vor sa ajunga in Europa, relateaza AFP. "Astazi, militarii greci au ucis doi migranti si au ranit…

- 'Milioane' de migranti se vor deplasa 'in curand' spre Europa dupa ce Turcia si-a deschis frontierele, a afirmat luni presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, accentuand presiunea asupra Occidentului, de la care asteapta mai mult sprijin pentru a obtine o incetare a focului in Siria,…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, avertizeaza asupra riscului unei confruntari intre fortele turce si ruse in Siria si ii indeamna pe europeni sa ajute la solutionarea conflictului, relateaza AFP. "Asistam la confruntari intre regimul sirian si fortele turce, ca sa nu mai vorbim despre…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat ca regimul sirian va plati "foarte scump" orice nou atac impotriva fortelor Ankarei. In cursul diminetii, un elicopter al armatei siriene a fost doborat de un tir de rachete ale fortelor turce in Idlib, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti cu privire la posibilitatea unei interventii militare a Turciei in Cipru si in Marea Egee pentru a apara drepturile tarii sale in zona in acelasi mod in care o face in Siria, relateaza agentia de presa EFE. 'Drepturile noastre in Marea Egee si…