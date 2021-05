Stiri pe aceeasi tema

- O grava criza migratorie se inregistreaza, in aceste ore, la Ceuta, enclava spaniola din nordul Marocului. Incepand de marți, 18 mai, circa 8 mii de migranți au reușit sa intre in teritoriul iberic, incercand sa ajunga in Europa inot sau cu mijloace improvizate. In fața tensiunilor care se inregistreaza…

- Autoritatile marocane au inchis miercuri o ruta folosita de migranti pentru a ajunge in enclava spaniola Ceuta, unde au patruns in ultimele zile peste 8.000 de migranti, dintre care circa 5.600 au fost intre timp returnati de Spania catre Maroc.

- Politia marocana a inchis miercuri punctul de trecere a frontierei de la Tarajal si a intrerupt astfel exodul care a permis in ultimele doua zile intrarea in enclava spaniola Ceuta a 8.000 de migranti fara documente, transmite EFE. Oficial, guvernul marocan pastreaza tacerea, asa cum a facut-o…

- Guvernul spaniol a organizat la Madrid o reuniune de urgența ca sa gaseasca soluții pentru rezolvarea crizei. Ministrul de Externe spaniol spune ca a discutat și cu ceilalți oficiali europeni, care s-au aratat foarte ingrijorați. Asta pentru ca problema migrației este una sensibila la nivelul UE. Spania…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a promis marti ca va restabili ordinea in enclava Ceuta, unde peste 6.000 de migranti au patruns in ultimele doua zile venind dinspre Maroc, pe fondul unei crize diplomatice majore intre aceasta tara si Spania, relateaza agentiile AFP si EFE.

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a promis marti ca va restabili ordinea in enclava Ceuta, unde peste 6.000 de migranti au patruns in ultimele doua zile venind dinspre Maroc, pe fondul unei crize diplomatice majore intre aceasta tara si Spania, relateaza AFP.

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a promis marti ca va restabili ordinea in enclava Ceuta, unde peste 6.000 de migranti au patruns in ultimele doua zile venind dinspre Maroc, pe fondul unei crize diplomatice majore intre aceasta tara si Spania, relateaza AFP.

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a promis marti ca va restabili ordinea in enclava Ceuta, unde peste 6.000 de migranti au patruns in ultimele doua zile venind dinspre Maroc, pe fondul unei crize diplomatice majore intre aceasta tara si Spania, relateaza agentiile AFP si EFE. ''Vom restabili ordinea…