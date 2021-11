Criza migranților: Compania aeriană de stat din Belarus nu va mai permite îmbarcarea cetățenilor din Siria, Irak și Yemen Compania aeriana de stat din Belarus, Belavia, a anunțat vineri ca nu va mai permite îmbarcarea refugiaților din Irak, Siria și Yemen, din Turcia spre Belarus, la solicitarea autoritaților de la Ankara. Decizia vine în contextul crizei de la granița dintre Belarus și Polonia, unde mii de migranți sunt blocați, transmite Reuters. Autoritatea aviatica din Turcia a confirmat informația, anunțând ca nu vor mai fi puse în vânzare bilete pentru cursele catre Minsk, pentru cetațenii din cele trei state menționate.



