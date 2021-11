Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin ca se afla in spatele crizei migranților de la granița dintre Belarus și Polonia, relateaza BBC, potrivit mediafax. Mateusz Morawiecki a declarat ca liderul autoritar al Belarusului, un aliat apropiat al dlui Putin, orchestreaza…

- Premierul polonez l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin ca se afla in spatele crizei migranților de la granița dintre Belarus și Polonia, relateaza BBC. Mateusz Morawiecki a declarat ca liderul...

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a sugerat marti Uniunii Europene sa ofere Belarusului asistenta financiara pentru ca aceasta tara sa opreasca migrantii care incearca sa ajunga in vestul Europei, la fel cu procedeaza cu Turcia, si a estimat ca afluxul de migranti este rezultatul politicii duse…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki, aflat in conflict cu Comisia Europeana in legatura cu independenta justitiei si suprematia dreptului european, s-a declarat ''pregatit pentru dialog'', dar a denuntat totusi ''presiunea santajului'', inaintea Consiliului European ce are loc joi si vineri la Bruxelles,…

- Polonia intentioneaza sa ramana membra a Uniunii Europene, a declarat vineri premierul Mateusz Morawiecki, pe fondul criticilor partenerilor europeni referitoare la decizia Tribunalului constitutional de la Varsovia, care a constatat incompatibilitati in raport cu Tratatele UE. "Locul Poloniei…

- Polonia a acuzat luni Belarusul de "asalt organizat" asupra frontierelor sale, dupa descoperirea la granita a patru cadavre, aparent refugiati care incercau sa ajunga in Polonia, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat pentru agentia poloneza de presa…

- Polonia a acuzat luni Belarusul de "asalt organizat" asupra frontierelor sale, dupa descoperirea la granita a patru cadavre, aparent refugiati care incercau sa ajunga in Polonia, relateaza Reuters. Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat pentru agentia poloneza de presa PAP ca tara sa nu se…

- Cancelarul german Angela Merkel iși dorește ca Belarusul sa ajute migrantii, in loc sa-i trimita de cealalta parte a frontierei, spre Uniunea Europeana, calificand aceste actiuni drept „atacuri hibride”, informeaza AFP si dpa. Aflata sambata in vizita in Polonia, Angela Merkel a facut referire la actualul…