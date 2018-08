Criză migranți. Germania și Grecia, acrod. Merkel, anunț major Anuntul a fost facut la o conferinta de presa de catre o purtatoare de cuvant a Ministerului german de Interne, care insa nu a oferit alte detalii despre aceasta intelegere, ce nu a fost inca formalizata.



Cat despre negocierile pe acelasi subiect cu Italia, acestea sunt intr-un stadiu 'foarte avansat' si 'plecam de la principiul ca un acord va fi de asemenea convenit' si cu guvernul de la Roma, a adaugat ea.



Dar noul executiv italian, format dintr-o coalitie alcatuita din partidele Liga (extrema-dreapta) si Miscarea 5 Stele (antisistem) s-a aratat pana in prezent reticent… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

