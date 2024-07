Criza medicamentelor pediatrice loveste copiii cu boli colestatice rare din Romania.

Bolile colestatice reprezinta o problema medicala semnificativa, cu o incidenta de 1 la 2500 de sugari. Aceste afectiuni au o varietate larga de cauze si constituie principala indicatie pentru transplant hepatic in copilarie. Diagnosticul precoce este crucial, in special in cazurile de atrezie de cai biliare, unde interventia chirurgicala timpurie poate fi vitala ...