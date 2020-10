Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Internazionale Milano a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Genoa, intr-un meci din etapa a cincea a campionatului Italiei, relateaza News.ro.Golurile au fost marcate de Lukaku ’64 si D’Ambrosio ’79. Tot sambata, Atalanta a pierdut confruntarea cu…

- Formatia Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Oleksandria, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Ucrainei, informeaza News.ro.Golul a fost marcat de Popov, in primul minut de joc. Pe final, in minutul 90, de…

- Administrator programe nationale boli transmisibile, receptioner medical sau stilist extensii de par sunt doar o parte dintre profesiile nou introduse in Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR), care a suferit prima modificare din acest an. In Monitorul Oficial din 20 octombrie 2020 a fost publicat…

- Formatia Manchester City a remizat, sambata, in deplasare, scoe 1-1, cu echipa West Ham United, intr-un meci din etapa a sasea a campionatului Angliei, relateaza News.ro.Gazdele au deschis scorul in minutul 18, prin Antonio. Pentru City a egalat Foden, in minutul 51. Citește și: De…

- La data de 23 octombrie, in jurul orei 19.30, polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la efectuarea unor transporturi de material lemnos care nu ar corespunde din punct de vedere gabaritic, pe DN 1 E60, pe raza localitații Capușu Mare, din județul Cluj.Citește și: De ce trebuie…

- Magazinele de lux sunt aproape goale. Producatorul italian Gucci a raportat o scadere de 12% a vanzarilor in trimestrul trei, pana la 2,1 miliarde de euro, conform WSJ.Casa de moda se bazeaza in special pe cumparatorii turisti din Asia, pe care pandemia i-a tinut in case. Astfel, cu o scadere…

- Centrul European al Preventiei si Controlului Bolilor (ECDC) a indemnat vineri statele membre ale Uniunii Europene (UE) sa ia imediat masuri decisive in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, pentru a evita o blocare a serviciilor lor medicale, relateaza Reuters, relateaza News.ro.Citește…

- Grefierii din Romania se arata deranjați de modul in care ii trateaza ministrul Justiției, Catalin Predoiu. Ei acuza ca intalnirea la care ar fi trebuit sa fie discutat statutul lor a fost anulata in ultima clipa, in toiul nopții. Sindicatul Grefierilor ii cere in cele din urma demisia ministrului…