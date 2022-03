Criza materialelor de construcție reclamă o acțiune comună de protecție a infrastructurii Criza materialelor de construcție reprezinta un prilej pentru o acțiune comuna de protecție a infrastructurii. Contextul actual caracterizat prin lipsa acuta de materiale și prețul variabil la cele existente ne invita catre gandirea unei soluții imediate pentru a evita un dezastru pentru sectorul construcțiilor, scrie Grup Infrastructura . Nu riscam doar sa construim mai scump, ci sa nu mai construim deloc avand in vedere realitatea regionala (spre exemplu: lipsa de fier beton de proveniența ucraineana) care se contureaza in fața ochilor noștri. Falimentul antreprenorilor este o realitate posibila… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

