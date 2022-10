CRIZĂ majoră în România: ZECI de medicamente ar putea să dispară de pe piață - Se cer măsuri urgente Criza medicamentelor ia amploare, iar producatorii vin cu un avertisment sumbru: din cauza prețurilor uriașe la energie, gaze și utilitați, o parte dintre tratamentele produse in țara noastra ar putea disparea de pe piața. In spitale și farmacii deja lipsesc zeci de tipuri de medicamente, iar in farmacii prețurile sunt duble. De luni bune zeci de tipuri de medicamente esențiale pentru tratamentul bolnavilor lipsesc din farmacii și spitale. Este vorba atat despre antibiotice, dar și despre tratamente pentru afecțiuni neurologice, cardiovasculare, oncologice sau diabet.Producatorii de medicamente… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

- Criza medicamentelor ia amploare, iar producatorii vin cu un avertisment sumbru: din cauza prețurilor uriașe la energie, gaze și utilitați, o parte dintre tratamentele produse in țara noastra ar putea disparea de pe piața. In spitale și farmacii deja lipsesc zeci de tipuri de medicamente, iar in farmacii…

- Un grup de lucru guvernamental se preocupa de gasirea unui mod de calcul al pretului care "sa nu descurajeze prezenta pe piata a medicamentelor generice", a declarat, vineri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila.

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania trage un semnal de alarma si arata ca o parte dintre medicamentele fabricate in tara risca sa dispara in curand de pe piata, deoarece fabricile de medicamente ar putea fi nevoite sa opreasca productia acestora, ca urmare a exploziei…

- Piața medicamentelor din Romania se confrunta cu o adevarata criza. Și este doar inceputul. Producatorii din industria farmaceutica au avertizat inca din vara ca sute de medicamente risca sa dispara de pe piața. Mulți romani sunt deja disperați. Vezi care sunt medicamentele care au disparut din farmacii.…

- Medicamentele generice ieftine ar putea disparea din Romania, din cauza cresterii costurilor electricitatii. Producatorii europeni ai acestor medicamente au avertizat ca ar putea inceta sa le mai produca din cauza crizei energetice in curs. Cele mai ieftine medicamente de pe piata ori se vor scumpi…

- Medicamentele generice au inceput sa lipseasca din unele spitale din țara, la Constanța fiind amanate operațiile din aceasta cauza. Ministrul Sanatații spune ca printre soluții ar fi și o reforma a prețului pentru ca tratamentele sa nu mai dispara de pe piața

- Criza de la BlueAir a perturbat serios traficul aerian din Romania, dar acum se pregatește un adevarat cutremur: sistarea activitații TAROM. Conform jurnaliștilor de la Profit , Compania Naționala de Aeroporturi București (CNAB), controlata majoritar de catre Ministerul Transporturilor, va lua in discuție…

- Situație ingrijoratoare in ceea ce priveste preturile medicamentelor. Acestea au crescut extrem de mult in ultimele luni din cauza costurilor mari de producție. Oamenii dau acum dublu pe unele pastile, iar spitalele cheltuiesc chiar și cu 40 la suta mai mult pe ele.