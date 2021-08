Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica a estimat - duminica - ca este "mai urgent ca oricand" sa se gaseasca o solutiei politica conflictului din Afganistan, in timp ce talibanii se afla la portile capitalei Kabul, relateaza France Presse. "Sustinem eforturile afganilor pentru a gasi o solutie politica conflictului,…

- Alianta Nord-Atlantica a estimat duminica ca este „mai urgenta ca niciodata" gasirea unei soluții politice la conflictul din Afganistan, în contextul în care talibanii sunt la porțile Kabulului, relateaza AFP.„Susținem eforturile afganilor pentru gasirea unei soluții…

- Noua lista a statelor cu risc epidemiologic ridicat a intrat in vigoare duminica, astfel ca in zona rosie sunt incluse, intre altele, Turcia, SUA si Israel, iar Olanda si Malta se afla printre tarile care au intrat in zona galbena, dupa scaderea numarului de cazuri de Covid-19. Comitetul National pentru…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a afirmat sambata intr-un discurs adresat natiunii ca au loc "consultari" vizand gasirea unei solutii politice care sa garanteze "pacea si stabilitatea" in tara. Declarația sa vine in contextul in care talibanii cuceresc din ce in ce mai multe capitale de provincii, iar…

- Un incendiu violent a izbucnit, miercuri, intr-un bloc din cartierul bucureștean Rahova. Imobilul cuprins de flacari se afla pe Calea Rahovei, pompierii intervenind la fața locului cu 10 autospeciale de stingere și 3 autoscari. Locatarii blocului au fost evacuați, fiind formate de urgența echipe mixte…

- Incident aviatic in București. Un elicopter american a aterizat de urgența pe Bulevardul Aviatorilor. Trafic blocat

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 23 de localitati din 16 judete pentru evacuarea apei din case si gospodarii. Chiar daca marți ploile s-au oprit, zeci de oameni nu se pot intoarce inca in casele afectate grav de inundații. Departamentul pentru Situatii de Urgenta a anunțat, marți,…

- Cea de-a treia fetița de la Ungra, Brașov, care a fost spalata pe cap de mama ei cu o soluție toxica care trebuia sa ii indeparteze paduchii, a murit la spital. Fetița, de 8 ani, fusese dusa la Spitalul din Targu Mureș sambata, dupa ce mama ei a spalat-o pe cap cu tomoxan, un antiparazitar