Criză majoră de Remdesivir într-un județ din România: autoritățile acuză Ministerul Sănătății Este criza de Remdesivir in spitalele galațene. In unitațile medicale din Galați care primesc pacienți Covid-19 mai sunt foarte puține doze din medicamentul folosit in tratamentul bolii. Asta deși spitalele au solicitat Ministerului Sanatații cantitați mult mai mari de Remdesivir, relateaza Mediafax. Conform datelor centralizate de autoritațile județene, la principalele spitale din Galați unde exista paturi pentru bolnavii de Covid-19 nu mai sunt decat foarte puține doze de Remdesivir. Asta deși autoritațile și spitalele au solicitat Ministerului Sanatații sa le fie distribuite medicamentele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

