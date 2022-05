Stiri pe aceeasi tema

- SUA se confrunta cu un noul val COVID. Noile contaminari s-au triplicat in ultima luna, motiv pentru care experții iau in considerare a 4-a doza de vaccin pentru cei care au sub 50 de ani. De asemenea, SUA vor sa afle daca tratamentul cu Paxlovid trebuie prelungit. Oficialii din sanatate iau in considerare…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA a autorizat utilizarea unei doze booster de vaccin Pfizer impotriva COVID-19 la copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani, a anuntat FDA, relateaza Agentia Reuters, preluata de Agerpres. Autorizatia FDA face ca toate persoanele din Statele…

- Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a limitat utilizarea vaccinului anti-COVID-19 al companiei Johnson & Johnson pentru adulți din cauza riscului unui sindrom rar de coagulare a sangelui. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ivermectina nu are efecte semnificative fața de placebo, cand este utilizat pentru a trata Covid-19, susține cel mai mare studiu privitor la potențialul acestui medicament, anunța Euronews. Medicament antiparazitar, ivermectina a iscat numeroase discuții fiind promovat ca remediu ”alternativ” in caz…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA a aprobat un medicament al companiei britanice AstraZeneca, dezvoltat alaturi de compania americana Merck & Co, care poate trata formele incipiente de cancer la san, potrivit Reuters. Medicamentul Lynparza a fost aprobat pentru pacientii cu…

