Criza lemnului de foc: Dispariția produselor de piață este primul efect al plafonării prețurilor Criza lemnului de foc s-a accentuat dupa ce autoritațile au decis plafonarea prețurilor. Lemnul de foc, peletii si brichetii au disparut din oferta marilor retaileri, avertizeaza asociația de profil, informeaza adevarul.ro.

