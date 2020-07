Stiri pe aceeasi tema

- Audieri pe banda rulanta, astazi, in dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de Lucian Boncu. Daca la termenul trecut a refuzat sa dea declarații, astazi, Niculai Sahlean a raspuns in fața instanței la acuzațiile de trafic de cocaina ale DIICOT. ”Sunt un mic investitor imobiliar in Giroc. In…

- Cluburile de fotbal UTA Arad, ACS Poli Timisoara si CSM Poli Iasi regreta disparitia antrenorului Ionut Popa, decedat, joi dimineata, la varsta de 67 de ani, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad in urma unor probleme cardiace. Gruparea aradeana din Liga a II-a, prima dar si ultima pe care…

- Tribunalul Timiș i-a audiat, astazi, pe inculpații din dosarul de trafic de cocaina al gruparii condusa de Lucian Boncu care la termenul anterior nu au mers pe procedura simplificata pentru a beneficia de reducerea pedepsei. Lucian Boncu a dat cea mai lunga declarație, avand in fața hartiile pregatite…

- Surpriza la primul termen de judecata de la Tribunalul Timiș al dosarului de trafic de cocaina al gruparii conduse de Lucian Boncu, in care au fost trimiși in judecata 13 inculpați – 6 dintre aceștia au mers pe procedura simplificata pentru a beneficia de reducerea pedepsei. Marius Oltean, Alin Cionca,…

- Se vor verifica probele și actele din dosarul deschis pentru uciderea Luizei Melencu și a Alexandrei Maceșanu. Pana in prezent nu a fost gasit niciunul dintre cadavre astfel ca familiile speca in continuare ca fetele sunt in viața. Citește și: Decizie de ultima ora in dosarul Caracal. Gheorghe…

- Curtea de Apel Timișoara a dat, astazi, o veste proasta gruparii de traficanți de cocaina condusa de liderul interlop Lucian Boncu. Va reamintim ca prin rechizitoriul DIICOT au fost trimiși in judecata Lucian Boncu, Paul Ștefan, Marius Oltean, Alin Cionca, Deian Miloșev, Stelian Bona, Remus Banciu,…

- O familie din Iași s-a trezit cu cavoul pe care il construisera ocupat de alte persoane decedate. O alta familie a considerat ca locul de veci ii aparține, deși trecusera cel puțin șapte ani de cand nu fusese ingrijit. Scandalul s-a lasat cu plangeri penale la poliție, dar și cu un proces care s-a terminat…

- DIICOT Timișoara a solicitat, astazi, rearestarea liderului interlop Lucian Boncu și a lui Deian Miloșev, in dosarul de trafic de cocaina in care au fost trimiși in judecata, pentru ca nu au respectat condițiile impuse de instanța. Cand au fost trimiși in arest la domiciliu li s-au stabilit mai multe…