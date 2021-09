Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Securitate Interna (DHS), Alejandro Mayorkas, a declarat vineri ca ''nu se mai afla migranti'' in tabara in care se aflau mii de persoane, in conditii mizere, sub podul din Del Rio, la granita dintre Texas si Mexic, relateaza AFP. El a precizat ca, in total, Statele…

- Fotografii care arata politisti de frontiera calare in timp ce respingeau migranti in apropiere de Del Rio, in Texas, au provocat o puternica emotie in Statele Unite, unde administratia presedintelui Joe Biden a anuntat o ancheta pentru a face lumina asupra celor petrecute, relateaza marti AFP. Intr-o…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a anuntat ca va accelera ritmul expulzarilor cu avionul a peste 10.000 de migranti, mai ales haitieni, masati de mai multe zile sub un pod in Texas dupa ce au trecut frontiera din Mexic. Potrivit AFP, migrantii au sosit la Del Rio, in Texas, dupa ce au…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a anuntat sambata ca va accelera ritmul expulzarilor cu avionul a peste 10.000 de migranti, mai ales haitieni, masati de mai multe zile sub un pod in Texas dupa ce au trecut frontiera din Mexic, transmite AFP, informeaza Agerpres. Migrantii au…

- Mai mult de 10.500 de imigranti, printre care numerosi haitieni, au asteptat vineri sub un pod, la granita sudica a Statelor Unite, pentru a fi preluati de politia de frontiera. O situatie de criza exploatata imediat de opozitia fata de presedintele Joe Biden, potrivit AFP. Peste 10.500 de oameni, intrati…

