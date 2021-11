Criză istorică în turism din cauza Covid-19. Pierderi de 2.000 de miliarde de dolari anul acesta Sectorul turismului global se așteapta la pierderi de 2.000 de miliarde de dolari anul acesta din cauza restricțiilor legate de pandemia Covid-19, a anunțat luni, 29 noiembrie, Organizația Mondiala a Turismului (UNWTO). Pentru instituție, reluarea activitații este „lenta” și „fragila”. Aceasta estimare, similara cu pierderile inregistrate in 2020, vine pe masura ce au fost luate […] The post Criza istorica in turism din cauza Covid-19. Pierderi de 2.000 de miliarde de dolari anul acesta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

