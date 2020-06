Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile straine directe au insumat o valoare neta negativa de 454 milioane euro in primele patru luni, comparativ cu 2,161 miliarde de euro in perioada similara din 2019, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise luni AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat…

- Uniunea Europeana (UE) poate revizui finantarile pentru cooperare macro-regionala in ceea ce priveste proiectele din zona Dunarii, iar investitiile economice pentru revenirea din criza COVID-19 trebuie privite ca oportunitati majore pentru Romania, dar si pentru tarile dunarene, estimeaza membrii Consiliului…

- Ne pregatim de relaxare - nu numai noi, intreaga Europa -, preocuparile au reinceput sa ni se diversifice, insa, in același timp, incepem sa vedem efectele COVID asupra economiei globale. Experții elvețieni s-au alaturat celor care reclama o criza fara precedent, o parte a sectorului IT, unul dintre…

- Banca Nationala: Romanii din strainatate sunt cei mai mari investitori pentru tara. Suma trimisa anul trecut Romanii din strainatate au trimis in tara anul trecut 7,2 miliarde de dolari. Romania a atras investitii straine in valoare de 5,7 miliarde de dolari, in 2019 Romanii din strainatate investesc…

- Investitiile in infrastructura publica reprezinta o modalitate extrem de eficienta pentru Romania, de a restabili activitatea in afaceri si de a atrage totodata mai multe noi investitii, care pe termen lung vor ajuta la redresarea economie, precizeaza rerezentantii Alinso Group, companie internationala…

- Investitiile straine directe au scazut cu 70,86% in primele doua luni ale acestui an, la 409 milioane de euro, comparativ cu 1,404 miliarde de euro in perioada similara din 2019, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise marti Agerpres. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania…

- Debutul crizei a prins Romania cu o datorie externa de peste 100 miliarde euro, din care 40% era datorie a statului, cu investitii straine in scadere puternica si cu un deficit major al balantei de cont curent, arata datele publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Martie a fost prima luna de confruntare mai dura cu pandemiade coronavirus, spune intr-un interviu pentru Libertatea Adrian Vasilescu,consultant de strategie la Banca Naționala a Romaniei. “Inflația nu a crescut, avem și in martie tot 3%. Ne pune ingarda”Jumatate din luna martie, Romania nu a avut stare…