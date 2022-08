Criza îngrășămintelor zguduie lanțul alimentar european / „Prețuri record” și „piață a gazelor falimentară” Facturile la energie in creștere in Europa declanșeaza un val de inchideri la marile fabrici de ingrașaminte de pe continent, provocand perturbari pentru fermieri, producatori de alimente și pentru producatorii de bere. Joi, cea mai mare companie de ingrașaminte din lume, Yara, cu sediul in Norvegia, a anunțat o reducere cu 50% a producției sale […] The post Criza ingrașamintelor zguduie lanțul alimentar european / „Prețuri record” și „piața a gazelor falimentara” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

