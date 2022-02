Stiri pe aceeasi tema

- Declaratiile presedintelui SUA vin in urma deciziei presedintelui rus, Vladimir Putin, de a recunoaste independenta celor doua republici separatiste din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk, si a ordinului de a desfasura trupe rusesti in Donbas. Biden a afirmat ca Putin a sustinut „in mod bizar” ca cele…

- Principalele declarații ale liderului de la Casa Alba:In ciuda eforturilor Rusiei de a ne dezbina, va pot spune ca nu a reușit, suntem uniți. Rusia incearca sa creeze o falsa justificare pentru a ataca Ucraina, invoca un fals genocid in DonbasCredem ca Rusia va ataca Ucraina in urmatoarele zile, cu…

- Președintele american, Joe Biden, a anunțat marți seara ca Rusia are peste 150.000 de militari poziționați in jurul Ucrainei și a spus ca anunțul ministrului rus al Apararii despre retragerea in cursul zilei de azi a unor unitați militare aflate la granița Ucrainei ”nu a putut fi verificat”. Intr-un…

- Presedintele american Joe Biden are vineri seara o discutie telefonica cu lideri transatlantici despre criza generata de consolidarea militara in curs a Rusiei in jurul frontierelor Ucrainei, a anuntat Casa Alba.

- Luni, 7 februarie, Joe Biden a promis, dupa discutia cu cancelarul german Olaf Scholz la Casa Alba, ca va opri gazoductul Nord Stream 2, care ar urma sa transporte gaz din Rusia pâna în Germania, daca armata Moscovei traverseaza granita Ucrainei. „Daca Rusia invadeaza,…

- Președintele american Joe Biden a promis, luni, dupa discuția cu cancelarul german Olaf Scholz la Casa Alba, ca va opri gazoductul Nord Stream 2, care ar urma sa transporte gaz din Rusia pana in Germania, daca armata Moscovei traverseaza granița Ucrainei. „Daca Rusia invadeaza, aceasta insemnand tancuri…

- Presedintele american Joe Biden s-a intalnit cu cancelarul german Olaf Scholz si a afirmat ca intalnirea a fost "foarte productiva" si ca discutiile despre "descurajarea amenintarilor Rusiei impotriva Ucrainei” au fost pe ordinea de zi, noteza news.ro. "Germania cu Statele Unite, impreuna…

- Președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa aiba joi o convorbire telefonica în încercarea de a detensiona criza legata de Ucraina, aceasta fiind a doua discuție dintre cei doi în decurs de o luna, informeaza BBC. Cei doi lideri vor discuta despre…