- Autoritațile din Brașov se pregatesc de sarbatorile de iarna. Ca in fiecare an, in zona de centru a orașului și nu numai vor fi amplasate casuțe cu produse de sezon. Autoritațile fac apel la oameni sa se vaccineze pentru a evita noi cazuri grave și decese din cauza COVID-19. „Anul acesta Craciunul ajunge…

- Criza de oxigen de la Iași este momentan rezolvata, dau asigurari autoritațile. Insa problemele nu se termina aici. In comparație cu anii de dinainte de pandemie, consumul de oxigen este acum și de trei sau chiar de patru ori mai mare.

- Pandemia de coronavirus s-ar putea prelungi cu inca un an din cauza accesului limitat al statelor sarace la vaccinurile anti-COVID, afirma specialiștii din cadrul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), potrivit BBC , relateaza Digi 24 . Criza COVID „ar putea sa se intinda pana tarziu in 2022”, spune…

- Dezbatere la Academia Romana, pe marginea cartii lui Daniel Daianu, "Economia si pandemia. Ce urmeaza "Sectia de Stiinte Economice, Juridice si Sociologie din cadrul Academiei Romane va organiza vineri o dezbatere pornind de la volumul recent publicat al acad. Daniel Daianu, "Economia si pandemia. Ce…

- Criza financiara si Pandemia au majorat datoria publica de la circa 15% din PIB in 2008 la peste 47% din PIB la finele lui 2020, iar o consolidare bugetara cu o rata de corectie medie anuala a deficitului bugetar de circa 1,5% din PIB ar stabiliza datoria la putin peste 50% din PIB la orizontul lui…

- Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti (CMMB) sustine ca, in contextul valului patru al pandemiei de COVID - 19, trebuie luate masuri urgente pentru a evita riscul epuizarii si chiar ajungerii in burnout a personalului medical aflat in spitalele bucurestene, potrivit Agerpres. "Ne aflam in fata…

- Moțiunea depusa de USR-PLUS și AUR are probleme din cauza semnaturilor, dar și din cauza faptului ca este indreptata impotriva unei persoane și nu impotriva Guvernului, in ansamblul sau. Astfel, intreg jocul politic se va bloca la nivelul Birourilor Permanente Reunite ale Senatului și Camerei…