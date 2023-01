Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Rishi Sunak, a lansat sambata un apel la o abordare „indrazneata si radicala" in cursul unei reuniuni de urgenta cu experti si responsabili din domeniul sanatații, scrie AFP.

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak s-a angajat miercuri sa reduca la jumatate inflatia in acest an, sa atace criza din sistemul de sanatate si sa lupte contra imigratiei ilegale, intr-un discurs in care si-a expus prioritatile in contextul gravelor turbulente sociale pe care le traverseaza Regatul…

- Hans Kluge, directorul pentru regiunea Europa a OMS, a numit „bomba cu ceas” actuala criza a personalului sanitar cu care se confrunta sistemele de sanatate ale țarilor europene. Oficialul OMS s-a referit la numeroasele greve ale lucratorilor sanitari in diverse tari, care indica problemele cu care…

- Brexitul a agravat insuficienta numarului de medici din Marea Britanie, fiind estimat un deficit de 4.000 de medici proveniti din Uniunea Europeana in patru specializari importante, potrivit unui studiu publicat duminica de un think tank specializat in sanatate, informeaza AFP, citat de Agerpres.…

- O femeie din Marea Britanie iși inchiriaza soțul persoanelor singure! Laura Young (38 de ani) se bucura de un succes uriaș de cand a pus in aplicare aceasta idee. Pentru 40 de lire sterline pe ora – aproximativ 47 de euro – sotul Laurei poate fi inchiriat. Laura Young, mama a trei copii, iși „inchiriaza”…

- In dimineața zilei de 25 octombrie, salvatorii au intervenit pentru a efectua lucrari de descarcerare in urma unui accident rutier, care s-a produs pe un drum care unește localitațile Zaim și Salcuța, raionul Caușeni.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:18.